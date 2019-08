Roma, Zappacosta atterrato a Fiumicino: le immagini

Tutto pronto per la nuova avventura giallorossa di Davide Zappacosta: il laterale ex Chelsea è appena sbarcato a Fiumicino, domani mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto per una stagione con la Roma. Il classe ‘92 arriva infatti con la formula del prestito secco. Il suo arrivo è stato voluto fortemente da ds Petrachi, lo stesso che lo portò a Torino dall’Atalanta. Appena atterrato a Roma il nuovo laterale giallorosso ha commentato a clado il suo arrivo ai microfoni di Sky Sport: "Molto emozionante il ritorno, mi è mancata l'Italia. Conosco il direttore e la piazza e so quanta emozione ci mettono. Sono contento di essere arrivato a Roma perchè la sento un po' come casa mia".