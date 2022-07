Juve su Zaniolo: in caso di cessione, la Roma può contattare Dybala

Che alla Juventus piaccia Nicolò Zaniolo della Roma non lo scopriamo assolutamente oggi, ma adesso c'è una novità: i giallorossi potrebbero aprire anche a un prestito oneroso con obbligo sui 10 milioni più 40 circa di riscatto. Questo per agevolare l'eventuale uscita del calciatore, senza però accettare contropartite, che la Juve vorrebbe inserire invece.

Roma, out Zaniolo? Si può provare Dybala

Da capire se l'affare che può portare Zaniolo a Torino si sbloccherà. Intanto, però, in caso di cessione, i giallorossi non vogliono andarci a perdere in qualità: se andrà via Zaniolo, la Roma potrebbe pensare seriamente a Paulo Dybala, attaccante argentino che ha lasciato proprio la Juventus a parametro zero lo scorso 30 giugno. Qualora il giocatore accettasse uno stipendio più basso rispetto a quello che ha sempre chiesto, magari l'affare potrebbe concludersi positivamente: la Roma non arriverà alle prime cifre richieste dall'ex numero 10 bianconero.