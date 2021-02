Zambrotta: "La Juve ha mentalità vincente, l'Inter ci sta arrivando"

Alla Juve fu capitanato da Antonio Conte, in Nazionale e al Milan ha vinto con Andrea Pirlo. Gianluca Zambrotta - in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport - ha commentato i temi principali della sfida tra Inter e Juventus di stasera.

L’ultimo incrocio tra le due squadre è finito con una netta vittoria dei nerazzurri. Una sconfitta che è servita da insegnamento sia a Pirlo che ai suoi ragazzi, come ha spiegato lo stesso allenatore bianconero in conferenza stampa. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Zambrotta: “Sicuramente la gara di stasera è l’occasione giusta per dimostrarlo. La Juventus arriva alla rivincita in una condizione ottima, ha recuperato punti sull’Inter e ora in campionato è a -5 con una partita in meno. In più ha conquistato la Supercoppa, che è stato il primo trofeo di Pirlo, e vincere aiuta a vincere”.

E a proposito di distanza tra le due squadre. Nonostante Conte dica che ci sia ancora un gap, Zambrotta spiega: “Io non vedo grandi differenze, hanno le stesse possibilità di lottare per lo scudetto. La Juve ha dominato negli ultimi anni perché ha una mentalità vincente, l’Inter grazie a Conte ci sta arrivando”.

In conclusione Zambrotta fa un confronto tra Pirlo e Conte: “Sono entrambi convinti delle proprie idee, la differenza sta nel carattere e nell’approccio alla partita, durante e dopo. Però questo non significa che uno sia migliore dell’altro. Antonio è stato il mio capitano alla Juve e anche in nazionale, è un trascinatore. Andrea è un amico, ha un modo diverso di relazionarsi, ma è molto carismatico”.

L'INTERVISTA COMPLETA SULLA GAZZETTA DELLO SPORT DI OGGI