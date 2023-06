Lazio, si valuta l'arrivo di Zaha a parametro zero

Alla Lazio è stato proposto il profilo di Wilfried Zaha: il club valuta di portarlo in Italia a parametro zero

Dopo aver chiuso al secondo posto lo scorso campionato di Serie A, la Lazio inizia a prepararsi alla prossima stagione. Al club biancoceleste è stato proposto il profilo di Wilfried Zaha, attaccante ivoriano in scadenza di contratto col Crystal Palace.

Lazio, proposto Wilfried Zaha: il club gradisce il profilo dell'ivoriano

Il club biancoceleste, dunque, sta valutando di portare in Italia il classe 1992 a parametro zero insieme ad altri profili per l'attacco: sarà poi Sarri a scegliere i rinforzi per il reparto avanzato, ma Zaha è un obiettivo concreto.

L'attaccante ha il contratto in scadenza a giugno col Crystal Palace. Zaha è un profilo gradito dalla Lazio e il club sta facendo delle valutazioni su di lui. I biancocelesti seguono la sua situazione con grande attenzione

I numeri di Zaha

In questa stagione di Premier League col Crystal Palace, Wilfried Zaha ha disputato 27 partite segnando 7 gol e servendo 2 assist.

La sua migliore annata dal punto di vista realizzativo è stata quella del 2021/22: in quella stagione, il classe 1992 ha messo a segno 14 gol e 1 assist.