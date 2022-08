Wijnaldum: Roma a lavoro per fare arrivare l'olandese a Ciampino nel pomeriggio

Sono ore caldissime sul fronte Roma-Wijnaldum. Si stanno adesso risolvendo tutti i dettagli per il suo arrivo e in questi minuti il club giallorosso sta lavorando per cercare di farlo sbarcare a Ciampino già nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto, con un volo privato.

Wijnaldum alla Roma: arrivo nel pomeriggio?

La chiusura della trattativa tra Roma e PSG è sempre più vicina. Questione di ore, forse anche meno. Il centrocampista olandese si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza obblighi vincolanti.

Le mosse in uscita della Roma

Parallelamente all'arrivo sempre più vicino di Wijnaldum, la Roma lavora anche in uscita, per definire i trasferimenti di Gonzalo Villar alla Sampdoria e Jordan Veretout all'Olympique Marsiglia (mentre prosegue la trattativa con il Bologna per Shomurodov). Anche per i due centrocampisti in uscita, sono ore decisive per la chiusura dei due affari. Così, si andrebbe a definire il nuovo centrocampo giallorosso che avrà a disposizione José Mourinho, che a inizio mercato aveva già accolto Nemanja Matic e che ora è sempre più vicino ad avere un altro giocatore dalla grande esperienza internazionale come Wijnaldum.

Dopo Zeki Celik, Mile Svilar, Nemanja Matic e Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum sarà il quinto acquisto dell'ambizioso calciomercato della Roma, che tra pochi giorni inizierà la sua nuova stagione, dove è attesa da protagonista.