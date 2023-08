L'Hellas Verona continua a cercare rinforzi per la difesa. Dopo che a centrocampo è stata chiusa l'operazione per l'arrivo di Serdar, i veneti sono in contatto con la Lazio per Mario Gila.

Verona-Gila, il punto

Trattativa in corso per lo spagnolo. Il classe 2000 era arrivato ai biancocelesti nella scorsa estate dal Real Madrid. Tanta esperienza europea per lui con Sarri: 5 partite in Europa League, 4 in Conference oltre alle altre 4 in Serie A.