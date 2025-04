Milan, contro la Fiorentina c’è la sesta rimonta della gestione Conceição

I rossoneri rimontano una situazione di svantaggio ancora una volta dopo Como, Lecce, Parma e le due partite di Supercoppa.

A San Siro, davanti a circa 70mila spettatori, il Milan non va oltre il 2-2 contro la Fiorentina. I rossoneri pagano per l’ennesima volta nel corso del proprio campionato l’approccio iniziale, andando sotto in tal caso addirittura di due reti. Prima l’autogol di Thiaw al 7′, sfortunato sulla traiettoria di Gudmundsson, poi il raddoppio firmato Kean tre minuti più tardi.

Ma è la reazione che, al contempo, ha sorpreso. Nonostante qualche disattenzione difensiva ed un atteggiamento iniziale rivedibile, è bene sottolineare anche e soprattutto come si scuota e come reagisca la formazione rossonera dopo aver accusato il colpo.

Con la Fiorentina, infatti, si è trattato della sesta volta nella gestione Conceicao in cui il Milan è riuscito a trovare una rimonta dopo un iniziale svantaggio. Abraham e Jovic gli autori dei due gol rossoneri, di fondamentale importanza per evitare quella che sarebbe stata la seconda sconfitta di fila dopo Napoli.

Nella conferenza stampa post gara, lo stesso allenatore rossonero Conceicao si è soffermato proprio sull’approccio della sua squadra e sul carattere che la stessa fa poi evidenziare: “All’intervallo abbiamo parlato per capire cosa c’era da fare di migliore rispetto al primo tempo. La partita la prepariamo bene, ma dell’approccio alla partita se ne parla spesso. Bisogna avere carattere e la giusta mentalità, ma non è facile ribaltare una formazione come la Fiorentina”.

Le altre rimonte rossonere: il dato

Una partita entusiasmante, aperta ed alquanto frizzante quella di San Siro tra Milan e Fiorentina, col 2-2 finale che lascia un po’ di rammarico soprattutto in casa viola visto il doppio iniziale vantaggio. I toscani scendono in campo determinati e col piede sull’acceleratore sin da subito infatti, assumendo un atteggiamento molto propositivo. Al contrario, a pagare l’approccio iniziale son stati gli uomini di Conceicao, troppo morbidi e disattenti in alcuni frangenti iniziali della partita.

Un Milan che, però, riesce poi a reindirizzare la gara sui giusti binari dopo situazioni di svantaggio. Contro la Fiorentina, infatti, si è trattato della sesta volta nella gestione Conceicao, in cui si è riusciti a rimontare. Contro Como, Lecce e Parma in Serie A si vennero a verificare situazioni del genere, oltre che contro Juventus e Inter in Supercoppa.