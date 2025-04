Atalanta, la probabile formazione contro la Lazio

Mario Pasalic, Atalanta (Imago)

La probabile formazione dell’Atalanta per la sfida casalinga contro la Lazio in programma domenica 6 aprile alle ore 18:00

Due squadre poco in forma si apprestano a disputare quello che potrebbe assumere le sembianze di un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra nerazzurra allenata da Gasperini è reduce da due sconfitte consecutive, rimediate senza segnare contro Inter e Fiorentina a cavallo tra prima e dopo la pausa nazionali di marzo.

Invece quella biancoceleste allenata da Marco Baroni ha perso 5-0 a Bologna in mezzo ai pareggi per 1-1 contro Udinese e Torino. 58 i punti in classifica dei bergamaschi terzi, 52 quelli dei ragazzi di Baroni, agganciati in settima posizione dalla viola.

Un’importante pedina rientra da una squalifica apportando una leggera modifica alla probabile formazione con la quale l’Atalanta dovrebbe affrontare la Lazio.

La probabile formazione dell’Atalanta

Rispetto al tridente d’attacco proposto domenica scorsa a Firenze, stavolta Gasperini dovrebbe premiare Pasalic da trequartista alle spalle del tandem offensivo Retegui–Lookman. Dopo aver scontato un turno di stop, Éderson affiancherà de Roon in mediana. Solo conferme per il resto dell’undici titolare dove dovrebbero figurare Carnesecchi in porta, Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa, Bellanova e Zappacosta sulle corsie esterne.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Berat Djimsiti, Atalanta (Imago)

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Lazio, in programma domenica 6 aprile alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile su Sky Sport e DAZN.

Per quanto riguarda Sky, in particolare, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Gli abbonati avranno la possibilità di seguirla in streaming nell’app Sky Go o su NOW.