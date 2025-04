Lazio, la probabile formazione contro l’Atalanta

Le possibili scelte di Marco Baroni per la sfida contro l’Atalanta

Non è un periodo facile per la Lazio, che non vince da un mese. I biancocelesti hanno rallentato molto in campionato, pareggiando due delle ultime tre partite e perdendo contro il Bologna, e vogliono subito riscattarsi.

L’obiettivo è chiaramente quello di raggiungere il 4° posto occupato momentaneamente dal Bologna, che dopo gli ultimi risultati dista 4 punti.

Non sarà semplice però per Zaccagni e compagni, che già in questo turno di campionato faranno visita all’Atalanta prima della trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt e del derby contro la Roma.

Le possibili scelte di Baroni per la sfida contro i bergamaschi.

La probabile formazione della Lazio

Qualche cambio per Baroni rispetto all’ultima sfida contro il Torino: da segnalare, su tutte, l’assenza di Romagnoli alla rifinitura. Il suo posto davanti a Provedel e accanto a Gila sarà preso da Gigot, che completa il pacchetto difensivo in cui saranno presenti anche Lazzari – favorito su Hysaj – e Tavares. In mediana mancherà lo squalificato Guendouzi, e Belahyane prenderà il suo posto al fianco di Rovella. Sulla trequarti Dele-Bashiru, con Tchaouna e Zaccagni sugli esterni a fare da supporto a Dia, unica punta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Lazio, Mattia Zaccagni

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Lazio, in programma domenica 6 aprile alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile su Sky Sport e DAZN.

Per quanto riguarda Sky, in particolare, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.