Ufficiale: Juventus, ecco Zakaria. Le cifre

È ufficiale l'arrivo di Zakaria alla Juventus. Il centrocampista, che arriva dal Borussia Gladbach, ha firmato il suo contratto questa mattina dopo aver svolto le visite mediche al J Medical. L'operazione complessiva è di oltre 8,5 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 4,1 milioni.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026.