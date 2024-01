Napoli, ai dettagli l'arrivo di Traorè

Dopo l'arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana, il Napoli di Mazzarri continua a lavorare sul mercato in entrata: il club azzurro adesso è ai dettagli per un altro colpo.

Napoli, l'operazione per Hamed Traorè è ai dettagli

Il club azzurro dunque è ormai ai dettagli per chiudere l'operazione per Hamed Traorè, centrocampista ivoriano di proprietà del Bournemouth.

I due club hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: in caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito, Il calciatore non sosterrà le visite mediche nella giornata di sabato, (quindi non andrà in Arabia per la Supercoppa italiana) bensì la prossima settimana. Si tratta di un ritorno in Italia per lui, dato che Traoré ha giocato in Serie A già con le maglie di Empoli e Sassuolo.

Ma il Napoli non si ferma qui. Il club azzurro infatti sta insistendo anche per altri due centrocampisti, ovvero Orel Mangala (di proprietà del Nottingham Forest) e Antonin Barak (di proprietà della Fiorentina).