Tottenham-Dragusin, operazione in chiusura ai dettagli finali

Vicino il trasferimento del difensore in Inghilterra: i dettagli

Dragusin è sempre più vicino a vestire la maglia del Tottenham dopo i contatti continui tra i due club in questi ultimi giorni. Le parti sono adesso ai dettagli finali per formalizzare l'operazione.

Il Genoa ha aspettato il possibile arrivo di un'offerta formale da parte del Bayern Monaco che nella giornata di lunedì 8 gennaio si era inserito nella corsa per Dragusin senza contatti diretti (con gli agenti che hanno promesso un'offerta importante da parte del club tedesco).

Offerta che non è arrivata e il Genoa ha chiuso con il Tottenham. Siamo adesso a dettagli finali con gli inglesi che sono arrivati a 24 milioni più 6 di bonus, mentre nell'operazione in rossoblù andrà Spence in prestito.

La mattinata di martedì 9 gennaio sarà decisiva per ultimare gli ultimi dettagli e trovare l'intesa totale tra le parti per il trasferimento di Dragusin in Inghilterra.