L'ex giocatore del Verona è pronto per il trasferimento alla corte di Antonio Conte

Il Tottenham guarda in Serie A per rinforzare il proprio centrocampo. Il club allenato da Antonio Conte ha messo nel proprio mirino Sofyane Amrabat. Il giocatore, di proprietà della Fiorentina, è una delle opzioni per sostituire il partente Ndombele.

La trattativa va spedita

Gli Spurs vanno avanti con la Fiorentina per portare a buon termine la trattativa in prestito, che porterebbe l'ex giocatore dell'Hellas Verona a Londra.