Torino, fatta per il ritorno di Vlasic: domani le visite

Dopo 2 mesi di pressing da parte di Davide Vagnati, direttore tecnico del club, è fatta per il ritorno al Torino di Nikola Vlasic. Il trequartista croato, infatti, ha già vestito la maglia granata nel corso della stagione 2022-23, ma in prestito dal West Ham. Ora però il classe 1997 è pronto a ritrovare i suoi ex compagni, stavolta a titolo defintiivo.

Torino, è fatta per il ritorno di Vlasic

Il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di martedì 8 agosto, per poi firmare il contratto che lo legherà nuovamente al Torino.

L'acquisto costerà alla società piemontese 11 milioni di sterline, pari a circa 12,7 milioni di euro.

I numeri stagionali di Vlasic

Nella scorsa stagione il venticinquenne croato si è messo in luce con la maglia del Torino. Collezionando ben 5 gol e 8 assist in 37 presenze, tra Serie A e Coppa Italia, Vlasic ha fin da subito conquistato la fiducia dell'allenatore Ivan Juric, suo connazionale, rivelandosi uno dei giocatori granata più efficienti in fase realizzativa.