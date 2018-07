Torino, vicino l’arrivo di Krunic: si tratta con l’Empoli

Trattativa in corso e accordo non ancora raggiunto, ma in casa Torino c’è fiducia per l’arrivo di Rade Krunic. Il centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Empoli è un obiettivo della società granata: contatti continui tra le due società, che trattano il cartellino del giocatore sulla base di circa 7 milioni di euro.

L’accordo definitivo ancora non è stato raggiunto, ma ci sono comunque buone possibilità che l’intesa totale venga trovata. Con il Toro (clicca qui per le maglie della prossima stagione) al lavoro per regalare un nuovo rinforzo a Mazzarri.