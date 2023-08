Torino, fatta per Tchatchoua: domani l'arrivo in città

Il Torino ha chiuso per Jackson Tchatchoua dello Charleroi: sabato l'arrivo in città. Operazione a titolo definitivo

Il Torino ha chiuso per Jackson Tchatchoua, esterno destro e ala d'attacco classe 2001 dello Charleroi: il giocatore belga, con passaporto anche camerunense, arriverà nella giornata di sabato 26 agosto in città per le visite mediche con il club granata.

Torino-Tchatchoua: i dettagli dell'affare

Jackson Tchatchoua arriverà al Torino a titolo definitivo per tre milioni di euro: firmerà un contratto quadriennale con il club granata fino al 30 giugno 2027. In carriera Tchatchoua ha svariato in diversi ruoli, ma principalmente ha giocato come esterno di centrocampo a destra, con la possibilità però di giocare anche sull'altra fascia. Lo scorso anno ha totalizzato 29 presenze in Jupiter Pro League, la massima serie del calcio belga, con al maglia del Charleroi.