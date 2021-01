Toro a sorpresa su Mandragora: primo obiettivo per il centrocampo

Il Torino a sorpresa ha avviato una trattativa per Mandragora dell'Udinese.

Il centrocampista 23enne era rimasto a Udine per giocare, invece quest'anno (complici gli infortuni) ha collezionato soltanto 9 presenze in Serie A.

Il Torino comunque adesso lo vuole e oggi c'è stato un incontro tra il club granata e gli agenti del giocatore (immagini in basso). Nicola aveva già allenato Mandragora a Udine ed è diventato a sorpresa il primo obiettivo per il centrocampo del Toro, viste anche le resistenze del Parma per Kurtic e la formula di Lerager che non mette d'accordo Torino (che vuole un prestito) e Genoa (che intende privarsi del giocatore solo a titolo definitivo).

Insomma, adesso il Toro punta forte Mandragora (di proprietà della Juventus e in prestito all'Udinese) e sta cercando l'accordo per chiudere questo colpo a centrocampo.

Ma il mercato granata non si ferma qua: l'incontro con il dt del Pordenone, Lovisa, ha portato al raggiungimento di un accordo di massima per Davide Diaw. Un accordo condizionato al mancato arrivo di Sanabria: in sostanza, il Torino nelle prossime 24/48 ore proverà ancora a prendere Sanabria ma nel caso in cui questa trattativa dovesse saltare ha già pronta l'alternativa avendo già bloccato Diaw.