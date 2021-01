Torino, incontro con il Pordenone per Diaw

Giornata di incontri in casa Torino. Dopo aver parlato con Giuffrida per Lerager e Sanabria, il ds granata Vagnati sta ora incontrando il dt del Pordenone Lovisa.

Argomento: la trattativa per Davide Diaw, attaccante dei neroverdi che piace alla società di Cairo.

Nel summit si cercherà di capire la fattibilità dell'operazione: sul giocatore, ex Cittadella, c'è anche la SPAL, pronta a prenderlo in caso di promozione in Serie A in prestito con obbligo di riscatto.

I granata vogliono quindi capire se affondare il colpo, oppure concentrarsi su profili più importanti, come Sanabria e Lammers.

Immagini di Luca Bendoni