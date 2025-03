Fiorentina – Imago

Ufficiali gli orari dei quarti di Conference League: la Fiorentina giocherà l’andata in Slovenia

L’andata in Slovenia, il ritorno al Franchi. La strada è tracciata per la Fiorentina che nei quarti di finale di Conference League affronterà gli sloveni del Celje, reduci dalla vittoria sul Lugano ai calci di rigore.

Dopo aver eliminato il Panathinaikos, la viola di Raffaele Palladino tornerà in campo in Europa il prossimo 10 aprile e lo farà allo stadio Z’dezele di Celje, lontano 80 km dalla capitale Lubiana. Calcio d’inizio fissato alle 21.

IL TABELLONE DELLA CONFERENCE LEAGUE

La gara di ritorno è in programma sette giorni dopo, giovedì 17 aprile, allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 18.45. In caso di passaggio del turno, la Fiorentina affronterebbe in semifinale o gli spagnoli del Real Betis o i polacchi del Jagiellonia.

Conference League, gli orari dei quarti di finale

ANDATA (10 aprile)

Legia Varsavia-Chelsea, ore 18.45

Real Betis-Jagiellonia, ore 21

Celje-Fiorentina, ore 21

Djurgarden-Rapid Vienna, ore 21

RITORNO (17 aprile)

Jagiellonia-Real Betis, ore 18.45

Fiorentina-Celje, ore 18.45

Chelsea-Legia Varsavia, ore 21

Rapid Vienna-Djurgarden, ore 21

Il trofeo del torneo – Imago

Il calendario della fase a eliminazione diretta

Quarti di finale : 10 e 17 aprile

: 10 e 17 aprile Semifinali : 1 e 8 maggio

: 1 e 8 maggio Finale: 28 maggio a Wraclow