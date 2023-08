Torino, idea Malinovskyi dal Marsiglia: la situazione

Il Torino ha messo nel mirino il centrocampista ex Atalanta Ruslan Malinovskyi, calciatore in uscita dal Marsiglia. Da capire gli eventuali costi dell'operazione per il calciatore ucraino, che piace al club allenato di Ivan Juric, alla ricerca rinforzi sulla trequarti.

Torino, i numeri di Malinovskyi nella scorsa stagione

Iniziata la stagione 2022-23 con la maglia dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Ruslan Malinovskyi si è poi trasferito al Marsiglia, in Ligue 1.

Sono state 15 le presenze di Ruslan Malinovskyi durante la prima parte di stagione, in cui ha totalizzato 15 presenze, 1 gol e 2 assist. Con la maglia del Marsiglia invece, il calciatore ucraino ha collezionato 23 presenze totali, realizzando 2 gol e un assist.

Adesso, potrebbe esserci l'occasione di rilanciarsi in Serie A con la maglia del Torino di Ivan Juric, che aspetta di capire bene gli eventuali costi dell'operazione per portare in granata il centrocamista ucraino ex Atalanta.