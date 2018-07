Torino, in arrivo Bremer: domani le visite mediche

Non solo il colpo Meite per il Torino, che ha deciso di premere sull'acceleratore in questa fase del mercato. Oltre al centrocampista francese, infatti, oggi arriverà in città anche Bremer, che poi svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto già domani mattina.

Per il difensore centrale brasiliano classe 1997, quest'anno, 13 presenze fra campionato e coppa. L'affare dovrebbe concludersi intorno ai 5 milioni di euro, con il giocatore che ha già interrotto gli allenamenti con l'Atletico Mineiro per volare da Mazzarri