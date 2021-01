Torino, contatti per Gedson Fernandes

Il nuovo Torino di Davide Nicola pronto a rinforzarsi a centrocampo.

Contatti con Gedson Fernandes del Tottenham (ma di proprietà del Benfica) per rinnovare un reparto che in questa sessione di calciomercato ha già perso Meité, partito direzione Milan.

Il Torino sta valutando se prendere il giovane portoghese classe 1999 in prestito, formula con cui il club portoghese ha già ceduto il giocatore al Tottenham, dove in questa stagione però non ha trovato il campo.

Sempre per il centrocampo si segue anche Lerager, richiesta di Nicola che lo ha già avuto al Genoa, ma per questo tipo di operazioni si aspetterà la partita con il Benevento per capire le principali necessità della squadra sul mercato.