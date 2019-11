Torino, c'è Belotti nei convocati per il Genoa

Walter Mazzarri ha selezionato i convocati per la gara con il Genoa. Tra i nomi compare anche quello di Andrea Belotti, che si era infortunato nella scorsa partita contro l'Inter subendo una botta al costato. Il Gallo aveva dovuto lasciare il campo al 13'. Nei convocati torna anche Laxalt, mentre sono ancora out per infortunio Iago Falque e Lyanco.

Il comunicato: Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 24 calciatori per la partita di domani allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, quattordicesima giornata del campionato di Serie A Tim

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU. UJKANI

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, BREMER, BUONGIORNO (numero di maglia 99), DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, PARIGINI, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, MILLICO, VERDI, ZAZA