Juventus, apertura a rivedere le condizioni del prestito di Todibo: i dettagli

Le ultime sulla trattativa fra Juventus e Nizza per il trasferimento in bianconero di Todibo

La Juventus punta a rinforzarsi in difesa e nelle ultime settimane ha messo le mani su Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 di proprietà del Nizza.

Juventus, il punto su Todibo

Oggi su Todibo c'è un'apertura della Juventus a parlare di condizioni meno rigide rispetto al passato. La Juventus lo vuole fare in prestito, mentre il Nizza vuole l'obbligo di riscatto certo.

L'idea della Juventus era fare un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions e al numero di presenze di Todibo (il 70%), ma aprendo alla negoziazione di queste condizioni.

Visto che tali condizioni sono considerate troppo difficili per far scattare l'obbligo da parte del Nizza, la Juventus ora sarebbe disposta a rivederle, rendendo l'obbligo di riscatto più semplice. Passi in avanti quindi e volontà di venire incontro alle esigenze del club francese.