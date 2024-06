Fiorentina, tentativo per Theate. Sul giocatore c'è anche il Leicester

I viola vorrebbero il giocatore in prestito con obbligo di riscatto in base alle sue presenze

La Fiorentina lavora per rinforzare la sua difesa: il club ha fatto un tentativo per Arthur Theate del Rennes in prestito con obbligo di riscatto in base alle sue presenze in campo. Sul giocatore ci sono anche alcuni club di Premier League, su tutti il Leicester.