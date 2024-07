Fiorentina, attesa in serata l'offerta definitiva per Tessmann

La Fiorentina continua a lavorare per Tanner Tessmann. La società viola vuole trovare l'accordo con il Venezia.

Fiorentina-Tessmann, le ultime

Chiuso il colpo Andrea Colpani, la Fiorentina non si ferma qui e sta spingendo per trovare l'intesa per Tanner Tessmann. Per il classe 2001 manca ancora l'intesa con il Venezia.

Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo, questa sera è attesa una nuova e definitiva offerta per cercare di chiudere per il centrocampista. La richiesta del Venezia è di 6 milioni di euro, con le parti che sono vicine.

Una volta concluso l'affare, il Venezia chiuderà per Lucchesi e Sagrado, ormai definiti.