Inter, incontro in sede con l'intermediario di Taremi: la situazione | FOTO e VIDEO

L'Inter continua a lavorare per l'arrivo di Mehdi Taremi a parametro zero per la prossima stagione: l'intermediario dell'operazione Federico Pastorello è stato oggi nella sede nerazzurra per altre formalità burocratiche (non erano presenti i dirigenti dell'Inter Marotta e Ausilio), ma l'affare sta andando avanti verso la definizione.

Inter, intermediario di Taremi in sede: definizione dopo la Coppa d'Asia

La chiusura definitiva dell'affare Taremi all'Inter arriverà con ogni probabilità dopo la conclusione della Coppa d'Asia, con l'attaccante iraniano pronto a unirsi ai nerazzurri a partire dal prossimo luglio. L'intermediario dell'operazione oggi è stato nella sede dell'Inter, ma per delle altre formalità.