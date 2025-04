Serie B, l’Avellino è la seconda squadra promossa dalla Lega Pro

Arriva la seconda promozione in Serie C, l’Avellino torna in Serie B dopo sette anni di attesa.

È l’Avellino, in attesa di conoscere l’esito del lungo testa a testa tra Padova e Vicenza, la seconda squadra promossa in Serie B. I biancoverdi raggiungono dunque la Virtus Entella, che invece ha conquistato il girone B, a distanza di una settimana, grazie al risultato maturato al termine della gara con il Sorrento.

Per la squadra di Biancolino è stata sicuramente una lunga rincorsa, e proprio durante le ultime giornate è avvenuto il sorpasso decisivo sull’Audace Cerignola, altro club che ha sognato fino alla fine la promozione diretta.

Tante le analogie rispetto ai successi del passato, ma un unico grande punto di riferimento: Raffaele Biancolino. Per l’ex attaccante si tratta infatti dell’ennesima promozione dalle parti del “Partenio-Lombardi”, dopo quelle del 2003, del 2005, 2007 e del 2013. Questa volta, però, vissuta da una prospettiva diversa.

I campani si ritroveranno adesso per la grande festa, in attesa dell’ultima gara della stagione contro la Team Altamura. Poi sarà tempo di pensare al futuro in Serie B, un sogno che dopo tanto tempo è divenuto nuovamente realtà.