Le parole del direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, nel pre partita della gara di campioato contro l’Hellas Verona

In occasione della 33ª giornata di Serie A, dallo stadio Olimpico saranno Roma e Hellas Verona a contendersi i tre punti.

I giallorossi sono ancora in piena corsa per arrivare a occupare uno dei posti che valgono la qualificazione in Champions League.

Il Verona, invece, è alla ricerca di punti importanti per continuare a restare distaccata dalla zona retrocessione.

Intanto, prima della gara, ha parlato il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi. Queste le sue parole.

Roma, le parole di Ghisolfi prima del Verona

“Sarà una gara molto importante, soprattutto perché la classifica continua a essere molto corta. Il nostro calendario è complicato da qui alla fine, per questo anche stasera sarà determinante fare attenzione soprattutto ai dettagli“. Così ha commentato la gara che la Roma dovrà affrontare contro il Verona Florent Ghisolfi.

Direttore che ha poi aggiunto: “Io credo ancora nella Champions. Penso che la squadra e il mister possano riuscirci e daremo tutto per poter concretizzare questo obiettivo“. Sul rinnovo di Svilar ha poi detto: “Svilar è un giocatore per noi molto importante. Siamo in contatto con il suo agente, ha un contratto in scadenza nel 2027 e quindi non c’è fretta. Ma il portiere è un ruolo importante“.