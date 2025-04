Fabio Quagliarella, talent di Sky Sport, ha risposto a Merih Demiral, che ai nostri microfoni lo ha definito l’attaccante più difficile marcato in carriera

La carriera di Fabio Quagliarella è stata ricca di momenti importanti e, soprattutto, di gol. Non lo ha dimenticato neanche Merih Demiral, che ai nostri microfoni lo ha ricordato come l’attaccante più difficile da marcare in carriera (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA).

“L’attaccante più difficile da marcare in carriera? Quagliarella, sopratutto quando sono stato a Sassuolo e lui era alla Sampdoria” ha dichiarato l’ex difensore di Juventus e Atalanta.

La risposta dell’ex attaccante, oggi talent di Sky Sport, non si è fatta attendere. Quagliarella ha esordito così: “Lo devo ringraziare perché tra tutti gli attaccanti che ha marcato per me è un piacere e un onore che abbia fatto il mio nome. Si vede che mi ha marcato nell’unico anno in cui ho fatto benissimo. Non mi conosceva quindi è andato un po’ in difficoltà (ride, ndr)”.

Ha concluso parlando dello stesso Demiral: “Io lo soffrivo comunque, è unodi quei giocatori che ti aggrediscono sempre, quindi dovevo trovare le soluzioni per scartarlo. Scusami (ride, ndr) però mi fa molto piacere che tu mi abbia nominato“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio)