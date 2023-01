Spezia, inserimento per Zurkowski: la situazione

Lo Spezia prova a inserirsi per Zurkowski

Lo Spezia cerca un centrocampista nel mercato di gennaio e prova a inserirsi per Szymon Zurkowski, mezzala in forza alla Fiorentina ma lo scorso anno in prestito all’Empoli. Proprio l’Empoli era tra le squadre interessate, ma i rapporti con la Fiorentina si sono raffreddati.

Spezia, interesse per Zurkowski: la situazione

Lo Spezia dunque prova ad approfittare della situazione per inserirsi nella corsa a Zurkowski. L’Empoli infatti rivorrebbe la mezzala in Toscana, ma i rapporti con la Fiorentina sono adesso più freddi a causa della richiesta della società viola, che è di circa 5 milioni.