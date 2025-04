La probabile formazione dell’Inter in vista della gara contro il Cagliari, valida per la 32ª giornata di Serie A

Dopo essersi aggiudicata il primo round dei quarti di finale di Champions League, l’Inter dovrà ributtarsi nel campionato.

Gara che sarà fondamentale per i nerazzurri, che sono ancora impegnati nel difendere il primo posto in Serie A, conteso dal Napoli di Antonio Conte.

L’avversario degli uomini di Inzaghi sarà il Cagliari di Davide Nicola, alla ricerca di punti importanti per distaccarsi ancora di più dalla zona retrocessione.

Questa la probabile formazione che potrebbe scegliere Simone Inzaghi per la trasferta di campionato.

La probabile formazione dell’Inter contro il Cagliari

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare diversi uomini, anche in vista del quarto di ritorno contro il Bayern Monaco, dal quale partirà con il risultato di 1-2. In porta dovrebbe esserci ancora Sommer, con la difesa guidata da Bisseck, De Vrij e Bastoni per dare riposo ad Acerbi. Sugli esterni spazio a Zalewski e Dimarco, che riprende il suo posto sulla sinistra. A centrocampo confermati Barella e Calhanoglu, con Frattesi che potrebbe far rifiatare Mkhitaryan. Coppia d’attacco formata da Arnautovic al posto di Thuram e Lautaro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi

Dove guardare la partita in tv e streaming

La partita tra Inter e Cagliari, con fischio d’inizio alle 18 di sabato 12 aprile da San Siro, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire il match dall’app di Dazn in streaming.