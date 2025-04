Le parole dell’allenatore del Milan Sergio Conceicao al termine della partita di Serie A contro l’Udinese.

Grazie alle reti di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders il Milan ha battuto 0-4 l’Udinese, salendo così a quota 51 punti in Serie A.

I rossoneri, anche se con una partita giocata in più, distano ancora 5 punti dal quarto posto, ben distanti dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Al termine della partita l’allenatore rossonero Sergio Conceicao ha quindi analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport.

“C’erano due giocatori a terra – ha esordito parlando di Maignan e Jimenez -, due uomini in difficoltà. Mi piace come si è comportato il pubblico, che ha fischiato il giocatore e applaudito l’uomo. Complimenti a loro. Ora Mike è in ospedale e farà gli esami che deve fare“.

Milan, le parole di Conceicao

Sulla difesa a tre: “Anche durante la pausa nazionali abbiamo lavorato a questo sistema, poi non abbiamo avuto tempo di provarla. Ho avuto delle buone sensazioni, ho visto una squadra solida e compatta“.

Conceicao ha poi parlato di Theo Hernandez: “A livello offensivo è uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, giocando così è molto più contento”.

Conceicao: “Credo all’Europa? Contano i risultati”

Su Jovic: “Volevamo movimenti di supporto e profondità. Abbiamo lavorato su questo. Ha fatto molto molto bene”.

Chiosa finale sugli obiettivi: “Credo all’Europa? Pensiamo a lavorare domani, non c’è bisogno di parlarne più di tanto. Quello che conta sono i risultati“.