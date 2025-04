Milan, duro colpo alla testa per Maignan: esce in barella. Le sue condizioni

Brutto infortunio per il portiere del Milan Mike Maignan, costretto a lasciare il terreno di gioco in tabella.

Nel corso del secondo tempo di Udinese-Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a seguito di un brutto intervento di gioco alla testa.

Il francese in maniera del tutto fortuita è stato infatti colpito in maniera molto dura dal compagno di squadra Jimenez.

I due sono finiti subito a terra doloranti, facendo immediatamente preoccupare i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti.

Lo staff medico è intervenuto in maniera repentina, trasportando il giocatore fuori dal terreno di gioco in barella. Al suo posto Sportiello.

Milan, le condizioni di Maignan

Le condizioni di Maignan andranno valutate con cura e verrà trasportato in ospedale per ulteriori esami. Il francese dopo il duro scontro di gioco ha subito un trauma cranico. Seguiranno aggiornamenti.

Al termine della partita Conceicao ai microfoni di Sky Sport ha detto: “C’erano due giocatori a terra, due uomini in difficoltà. Mi piace come si è comportato il pubblico, che ha fischiato il giocatore e applaudito l’uomo. Complimenti a loro. Ora Mike è in ospedale e farà gli esami che deve fare“.