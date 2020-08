Roma, resta lontana l'intesa con il Man Utd per Smalling

Prosegue l'infinita trattativa tra la Roma e il Manchester United per il futuro di Chris Smalling. I giallorossi vorrebbero trattenerlo, ma le due parti sembrano ancora lontane, dopo mesi di trattative, tanto che la Roma avrebbe visionato altri profili tra cui quello del nazionale turco e difensore del Fortuna Dusseldorf, Kaan Ayhan acquistato nelle ultime ore dal Sassuolo.

La Roma non sembra andare oltre un'offerta di prestito oneroso a 3 milioni più 12 di riscatto, ma manca l'intesa e la richiesta dei Red Devils è di almeno 3 più 15 di bonus. Ancora distanza, sempre troppo ampia per trovare un accordo. Strade che quindi, almeno per il momento, sembrano dividersi.

Il futuro del difensore inglese sembra davvero ancora troppo lontano per sperare il prossimo 3 agosto di venderlo inserito nella lista UEFA che la Roma dovrà presentare per la partita con il SIviglia.