Le dichiarazioni del capitano rossonero dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina

La Fiorentina non è riuscita a mantenere l’iniziale vantaggio di 0-2 e ha subito la rimonta del Milan, per un risultato finale di 2-2.

Al termine dei 90 minuti, il capitano rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento: “Momento? Non la vivo bene perché vogliamo vincere, voglio vincere e ogni giorno lavoriamo per avere risultati alti, come merita il Milan. In questo momento dobbiamo rimanere positivi e lavorare“.

Sul futuro e il rinnovo di contratto: “Io mi trovo bene al Milan. Do tutto per la maglia ogni volta che la metto, ogni giorno. Vi dico la verità: in questo momento non voglio parlare del contratto. Voglio parlare di calcio e trovare un posto giusto perché il Milan merita di più e vogliamo di più. Il mio caso non è la roba più importante in questo momento“.

Sul periodo complicato: “Dobbiamo trovare equilibrio, essere efficaci dietro e davanti. Ho già vissuto momenti così. Non dobbiamo essere stressati ma essere focalizzati su quello che facciamo“.