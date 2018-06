Skriniar: "Resto all'Inter, potrei diventare bandiera come Hamsik"

E' stato tra i grandi protagonisti della stagione dell'Inter, Milan Skriniar è pronto ora a giocare la sua prima Champions League con la maglia nerazzurra. Per lui prestazioni da gigante, subito. Uno dei più forti difensori al mondo? “Non sta a me dirlo, lascio a voi i giudizi”, dice Skriniar a La Gazzetta dello Sport.

Che sul mercato aggiunge: “Non mi interessa perché io sto bene a Milano con l' Inter, il resto non conta nulla. Champions? La giocherò con la maglia nerazzurra, ovvio. Resto al 100%, nessun dubbio. Non conosco le vicende di mercato e non ne parlo nemmeno, non so se il Barcellona o altri club mi vogliano. Sarò sincero, forse ripetitivo: tutto ciò non mi interessa. Nella mia testa c' è solo l' Inter.

Se firmerei a vita? Non è una cosa impossibile, vedo il mio amico Marek Hamsik che a Napoli è diventato una bandiera. Perché a me non potrebbe succedere lo stesso con l'Inter? Qui sto benissimo, non c'è alcun motivo per pensare di andare via”.

In difesa ci sarà anche de Vrij: “Calciatore fortissimo che con la Lazio ha disputato una stagione strepitosa, il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti.

Per noi è un acquisto importante e non posso che esserne felice, senza dubbio darà il proprio contributo per alzare il livello della rosa.

Servirà lavorare duramente per ridurre la distanza con Juventus, Napoli e Roma. Nella passata stagione sono state più continue e noi abbiamo peccato proprio in questo. Dovremo dare il 100% già dal primo giorno di preparazione ed essere più costanti. Scudetto? Inutile parlarne ora, siamo solo a giugno. Di certo un club come il nostro non può che ambire al massimo. Vogliamo esserci anche noi lassù e dar fastidio fino alla fine, poi vedremo quello che accadrà”.