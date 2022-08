Inter, rifiutata la nuova offerta del PSG per Skriniar

Incontro tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. La situazione

Nella giornata di oggi, venerdì 19 agosto, Inter e Paris Saint-Germain si sono incontrate per continuare a parlare di Milan Skriniar. L'ex difensore della Sampdoria è un profilo seguito da tempo dal club parigino.

Inter-PSG, incontro per Skriniar

I dirigenti del Paris Saint-Germain, nella giornata di venerdì, erano a Milano per diversi incontri di mercato. È stata l'occasione per incontrare l'Inter e parlare di Milan Skriniar. Il ds Antero ha messo sul tavolo e rilanciato 50 milioni di euro più bonus, cifra già offerta nei mesi passati. L'Inter, tuttavia, non la ritiene concrua al valore del classe 1995.

Inter, trattativa per il rinnovo

L'Inter ha comunicato all'entourage di Milan Skriniar l'intenzione di voler rinnovare il contratto adeguandolo al valore dei top della rosa nerazzurra. Non sarà necessario arrivare a fine mercato per cominciare a parlarne concretamente.

Milan Skriniar, poi, non ha mai manifestato l'intenzione di andare via ma ha sempre dichiarato di voler continuare all'Inter. Il difensore slovacco è arrivato all'Inter nel luglio del 2017 e ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2023.