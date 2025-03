Napoli, Neres: “Milan? Decide Conte. Non molliamo, lotteremo per lo Scudetto”

Le parole di Neres al Corriere della Sera sulla corsa scudetto del Napoli contro l’Inter.

David Neres ha recentemente condiviso riflessioni sulla sua carriera e sulle ambizioni con il Napoli. In un’intervista al Corriere della Sera, Neres ha raccontato gli inizi della sua carriera calcistica in Brasile, ricordando con emozione il suo primo stipendio al San Paolo di circa 30 euro: “Wow, sono ricco”.

Neres ha poi sottolineato il grande entusiasmo per la sua esperienza al Napoli, definendo la squadra “forte”: “Fino a quel momento avevo giocato in squadre top ma non in campionati forti come quello italiano appunto, il Napoli mi ha dato questa opportunità. Non ci ho pensato su due volte, è un club con un progetto. Scudetto? Lo vince il Napoli, perché no? Non è facile ma di sicuro ci proveremo fino alla fine. Non possiamo mollare adesso”.

Il brasiliano però ha anche riconosciuto la forza di squadre come l’Inter: “L’Inter come organico è la squadra più forte, non c’è dubbio. Col Napoli non ci ho giocato contro ma col Benfica l’ho incrociato tre volte e mi ha fatto impressione. Bastoni mi ha messo in difficoltà”.

Attualmente, Neres sta recuperando da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune settimane. Il suo rientro è previsto per la partita contro il Milan il 30 marzo, dopo la sosta per le nazionali. Ci sarà? La risposta l’ha data proprio il brasiliano: “Lo spero ma decide Conte, ovviamente”.