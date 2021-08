Roma, Shomurodov è ufficiale

La Roma ha trovato il rinforzo per il suo attacco: è Eldor Shomurodov. Dopo le firme delle scorse ore, adesso il club ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante uzbeko.

Il comunicato della Roma

Questo il comunicato della Roma sull'ufficialità dell'acquisto di Shomurodov: "Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti sportivi dell’attaccante dal Genoa Cricket and FC SpA, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17,5 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili, oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del Calciatore. Con Shomurodov è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026".

Il giocatore aveva raggiunto nelle ultime ore la squadra di Mourinho in ritiro in Portogallo e ora è diventato a tutti gli effetti un calciatore giallorosso.

Shomurodov alla Roma: i dettagli dell'operazione e le prime parole del giocatore

La Roma ha acquistato Shomurodov con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il club giallorosso verserà quindi 17,5 milioni di base fissa più 2,5 di bonus nelle casse del club ligure, a cui spetterà anche il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Queste le prime parole di Shomurodov rilasciate ai canali ufficiali della Roma: "La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni".

I numeri di Shomurodov in Serie A

Arrivato in Italia nella scorsa estate per sostituire il partente Piatek, Eldor Shomurodov ha debuttato in Serie A con la maglia del Genoa il 19 ottobre scorso, nella partita contro l'Hellas Verona. Dopo una prima parte di stagione in ombra, Shomurodov ha poi dimostrato nella seconda metà di campionato di aver preso le giuste misure con la Serie A: in totale, l'uzbeko ha segnato 8 gol in 31 partite ufficiali. Adesso lo aspetta la Roma e José Mourinho, il suo idolo che ora avrà come allenatore.