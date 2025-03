Milan-Lazio, rigore per il 2-1 biancoceleste al 96′: cosa è successo

Rigore per la Lazio al 96′: cosa è successo

Finale di partita caotico in Milan–Lazio. Durante i minuti di recupero e quindi ben oltre il 90′ la Lazio ha rimediato un calcio di rigore che gli ha permesso di tornare in vantaggio dopo il gol messo a segno da Chukwueze per il pareggio rossonero.

Maignan ha infatti compiuto un’uscita bassa nei confronti di Isaksen (involato verso la porta) atterrandolo in area di rigore.

Il danese, che si era già reso protagonista una mezz’ora prima con l’espulsione per fallo di Pavlovic, si è mostrato subito dolorante. Il direttore di gara Gianluca Manganiello, a seguito di OFR, ha deciso di concedere il penalty dagli undici metri per i biancocelesti.

Dal dischetto si è presentato Pedro, che ha trasformato il rigore che è valso i 3 punti per la sua squadra.