Milan, dura contestazione dei tifosi al fischio finale

Continui cori di San Siro contro la società rossonera al termine della sconfitta per 2-1 contro la Lazio: la ricostruzione

Il Milan ha perso nella sfida di San Siro contro la Lazio. Decisivo, nei minuti finali di partita, il rigore messo a segno Pedro dopo il fallo di Maignan su Isaksen.

Il risultato finale è di 2-1 per i biancocelesti, con San Siro che sin dall’inizio della sfida ha manifestato un certo fermento nei confronti della società rossonera.

I tifosi del Milan sono infatti entrati dopo 15 minuti dal fischio d’inizio, e sin da subito hanno cominciato a intonare dei cori contro Cardinale e l’intera società.

Di seguito, la ricostruzione dell’accaduto.

Milan, cori di San Siro contro la società rossonera: la ricostruzione

Da quando sono entrati a San Siro, i tifosi rossoneri hanno palesato un evidente fermento. Dal 15′ infatti, lo Stadio ha iniziato a intonare cori nei confronti della società. Risuonava infatti “Questa società non ci merita”, seguito da “Cardinale devi vendere” e “Il Milan siamo solo noi”.

I cori che si sono avvicendati nell’evidente fermento di San Siro sono però solamente contro la società, e non indirizzati verso i giocatori. Unica occasione in cui i tifosi si sono rivolti alla squadra è stata la sostituzione al 37′ di Musah, che ha lasciato il posto a Joao Felix dopo un mare di fischi. Al termine dei 90 minuti, la squadra non è poi andata sotto la curva come è solita fare, accogliendo continui cori contro la società e, in particolare, Cardinale.

Il Milan non ne perdeva 3 di fila da 3 stagioni

Con la sconfitta contro la Lazio, salgono a 3 le sconfitte consecutive dei rossoneri in campionato. L’ultima annata in cui il Milan ha perso 3 partite di fila è stata la 2022/2023, quando arrivarono 3 KO di fila rispettivamente con Lazio, Sassuolo e Inter.

Un altro dato che non sorride al Milan è sicuramente legato anche alle espulsioni. Con quella di Pavlovic arrivata oggi, salgono a 4 i cartellini rossi del Milan ricevuti nell’ultimo mese.