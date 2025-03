Lazio, Baroni: “Lavoriamo per diventare una big, cresciamo nella mentalità”

Le parole e le dichiarazioni nell’intervista post partita di Milan-Lazio dell’allenatore biancoceleste Marco Baroni

Si è chiusa la sfida di San Siro: è 2-1 per la Lazio contro il Milan

I rossoneri, inizialmente sotto per il gol di Zaccagni siglato nel primo tempo, hanno poi pareggiato i conti con Chukwueze pochi minuti prima del 90′ salvo poi perdere nel recupero a causa del rigore di Pedro.

Al termine della partita, l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha ripercorso i 90 minuti dei suoi nella consueta intervista post-partita.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Baroni dopo il Milan

L’allenatore della Lazio ha iniziato così la sua intervista: “Siamo una bella squadra che fa un bel gioco, dobbiamo lavorare per diventare una big e queste partite ci fanno crescere nella mentalità. L’unico errore è stato pensare di gestire quando sono rimasti in 10, non l’abbiamo nelle corde”.

Baroni ha continuato: “C’era la possibilità, avevamo speso tanto durante la partita però la squadra deve avere una testa propositiva. Siamo una squadra che va lanciata nella fiducia. In Isaksen vedevo tante cose belle che andavano solo tirate fuori”.