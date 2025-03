Milan, Gabbia: “Conceição? Siamo tutti uniti ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

Le parole del difensore italiano a DAZN.

Cala il sipario a San Siro: il verdetto finale della sfida tra Milan e Lazio è di 2-1 per i biancocelesti.

Fatale, per i rossoneri, il gol messo a segno nel finale di partita da Pedro su calcio di rigore.

Al termine dei 90 minuti, Matteo Gabbia ha analizzato il momento dei rossoneri

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Gabbia nel post di Milan Lazio

Gabbia ha iniziato dicendo: “Penso che il secondo tempo sia stato meglio del primo, dobbiamo vedere con il mister dove siamo andati meglio e altre peggio. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Dobbiamo rimanere compatti anche nelle difficoltà.

Il difensore italiano ha continuato: “Non devo essere io a rispondere a quello che dice il mister, lui ha fatto un’analisi e ci mette il massimo impegno, spesso tante cose non escono come vogliamo. Non sono fatto così, non critico il mister, è un qualcosa che dobbiamo migliorare tutti”.