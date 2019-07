Sfida Inter-Juve per Lukaku: la situazione

E' sempre più sfida tra l'Inter e la Juventus per Romelu Lukaku.

Mentre i nerazzurri preparano una nuova offerta (la prima da 60 milioni è stata rifiutata nei giorni scorsi), che dovrebbe arrivare ai 70 milioni più bonus, i bianconeri non mollano il belga, alimentando questo duello di mercato.

La Juve infatti sta ragionando con il Manchester United per un’operazione all'interno della quale inserire Paulo Dybala. E i Red Devils, dal canto loro, potrebbero essere interessati a questo scambio. Adesso dunque ci sarà da capire anche se l'argentino darà segnali di apertura o meno, giocandosi le sue chance in bianconero. Nel primo caso, per l’Inter, la Juventus potrebbe essere davvero un ostacolo nella corsa a Lukaku, con i bianconeri pronti ad andare avanti per aggiudicarsi il belga.