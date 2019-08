Parma-Juventus, le formazioni ufficiali

Si apre al Tardini con Parma-Juventus la Serie A 2019-2020. La Juventus campione d’Italia, senza Sarri in panchina, affronta la squadra di D’Aversa che lo scorso anno era riuscita a fermarla all’Allianz Stadium. D'Aversa sceglie il 4-3-3 con il nuovo arrivato Hernani. In attacco invece spazio a Inglese e Gervinho. La Juventus risponderà con lo stesso modulo, senza de Ligt in difesa e Rabiot a centrocampo. In attacco il tridente sarà composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disposizione: Colombi, Machin, Ricci, Gazzola, Dermaku, Grassi, Kucka, Scozzarella, Karamoh, Sprocati, Ceravolo, Cornelius, Siligardi. All. D'Aversa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, de Ligt, Demiral, Bentancur, Emre Can, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi. All. Sarri