Roma, il punto su Sergio Oliveira: bisognerà attendere la prossima settimana

La trattativa non si risolverà a breve, ma le due società sono a lavoro per trovare l'intesa

Procede lentamente la trattativa tra la Roma e il Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese resta il primo obiettivo dei giallorossi per il centrocampo, ma il discorso non si risolverà a breve e bisognerà attendere la prossima settimana.

La trattativa tra Sergio Oliveira e la Roma, infatti, ha creato un po' di subbuglio in Portogallo e anche i tifosi si sono fatti sentire visto che il giocatore è considerato un pilastro della squadra. "Proteste" interne che hanno rallentato l'affare.

Roma e Porto, tuttavia, stanno continuando a trattare per trovare le condizioni migliori. L'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.