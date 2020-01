Sassuolo, reclamo accolto per Berardi: con il Torino ci sarà

Il Sassuolo, che sul mercato segue Caprari, si appresta ad affrontare il Torino. Calcio d'inizio in programma sabato alle 18. Servirà vincere e muovere la classifica, che dice quindicesimo posto a quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Tre le sconfitte consecutive della squadra di De Zerbi, che non vince dall'8 novembre scorso (3-1 al Bologna). L'allenatore neroverde può sorridere perché con i granata ci sarà anche Domenico Berardi, che ad oggi conta 15 presenze e otto gol.

Reclamo accolto

Il classe 1994, infatti, era stato squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso ricevuto in occasione di Genoa-Sassuolo, quando l'attaccante - al termine della partita - aveva rivolto vibranti proteste nei confronti del direttore di gara mentre non era inquadrato dalle telecamere. Il reclamo del Sassuolo è stato accolto dalla Corte d'Appello e lo stop, quindi, ridotto da due ad una giornata. Insomma, con il Torino Berardi ci sarà.