Sassuolo-Milan, terminato l'incontro per Locatelli: "Siamo ancora lontani"

E’ terminato l’incontro tra Carnevali e Leonardo per provare a portare Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista del Milan è tornato prepotentemente nel mirino dei neroverdi, ma al termine dell’incontro durato poco più di un’ora e mezza, l 'amministratore delegato del club emiliano Carnevali ha lasciato ancora dubbi sulla positiva riuscita dell’operazione: “Com’è andato l’incontro? Sempre bene, con il grande Milan va sempre bene. Fiducia per chiudere per Locatelli? No, siamo ancora lontani…Nei prossimi giorni ci risentiremo senz’altro”.

[videosky id="439979"][/videosky]