Sampdoria, oggi le firme dei documenti per Villar

Villar si trasferirà alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto

Gonzalo Villar sarà un giocatore della Sampdoria. Negli ultimi giorni c'era stata un'accelerata dell'affare e oggi - dopo aver definito tutto - sono previste le firme dei documenti per ufficializzare l'accordo. Questione di ore o giorni per l'ufficialità definitiva, ma Villar - ormai ex giocatore della Roma - indosserà la maglia della Samp nella prossima Serie A.

Villar-Sampdoria, i dettagli dell'affare

L'accordo tra Roma e Sampdoria è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Oggi dunque le firme dei documenti, poi Villar sosterrà l'iter di visite mediche per diventare ufficialmente un giocatore blucerchiato. Il primo allenamento con la Sampdoria è previsto per lunedì.

Nelle scorse settimane era vicinissimo al Monza, che però non ha chiuso l'affare dopo gli accordi verbali trovati. La Roma dunque, stanca di aspettare, ha ascoltato la proposta della Sampdoria e ha adesso chiuso l'affare con il club ligure, essendo lo spagnolo ormai fuori dal progetto tecnico.